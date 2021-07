Face à l’ampleur que prend le phénomène de l’immigration clandestine, la France et le Royaume-Uni ont décidé d’unir leur force. Ce mardi 20 juillet, les deux pays se sont entendus sur certaines mesures qui auront le mérite de lutter contre ce phénomène. A en croire une déclaration commune qui a eu lieu après une rencontre virtuelle entre les ministres britannique et français de l’Intérieur, Priti Patel et Gérald Darmanin les deux pays se sont entendus sur des mesures à mettre en œuvre.

La présence des forces de l’ordre renforcée aux frontières

La France et le Royaume-Uni ont «approuvé le renforcement de leur action conjointe et de leur coopération pour lutter contre l’immigration clandestine à leur frontière commune, en focalisant leur effort sur le phénomène des traversées maritimes à l’aide d’embarcations de fortune». Il a également été décidé par les deux pays de renforcer la présence des forces de l’ordre « le long des côtes françaises, en prévoyant le doublement des effectifs de policiers et de gendarmes déployés sur place».

Des technologies seront déployées

En plus de ces différentes mesures, il a également été prévu de «déployer des technologies et des véhicules de surveillance afin d’améliorer encore la couverture des côtes françaises et d’empêcher ainsi les tentatives de franchissement, notamment par le développement de la surveillance aérienne». Rappelons que cette série de mesures est intervenue après que plusieurs centaines de migrants aient rejoint le Royaume-Uni en traversant la Manche lundi dernier.