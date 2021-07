Dans le monde, les incendies continuent de faire de nombreuses victimes et de causer des dégâts importants. Dans les agglomérations ou dans les zones rurales, un incendie ne prévient pas et le drame peut très vite se produire. Lorsqu’un incendie survient, le fait qu’il n’y ait pas d’aération pour laisser échapper les fumées chaudes peut être nuisible pour l’organisme humain. Pour tenter d’apporter des solutions à ce problème, certains bâtiments prévoient des trappes de désenfumage. En effet, ce dispositif que l’on retrouve généralement sur le toit d’une habitation permet d’évacuer les fumées chaudes et par ricochet diminuer la propagation du feu dans l’immeuble où l’incendie s’est déclaré.

La présence de ce dispositif dans certaines habitations et entreprises où des incendies sont survenus a d’ailleurs permis de sauver de nombreuses vies et d’éviter des drames aux lourdes conséquences. Le mois dernier, à Toulouse, en France, un habitant a eu le réflexe d’ouvrir la trappe de désenfumage de l’immeuble dans lequel il vivait après qu’un incendie se soit déclaré au rez-de-chaussée. Ce réflexe a permis de laisser échapper les fumées chaudes et éviter des morts par asphyxie parce que certains voisins de l’immeuble ne s’étaient pas rendu compte qu’un incendie s’était déclaré. Il a par la suite, porté secours à ses voisins dans l’immeuble en les aidant à quitter les lieux sains et sauf.

Il a aidé ses voisins sans réféchir

“J’ai fait passer les gens par les fenêtres, les balcons, j’ai pris un petit garçon de 2 ans sur mes épaules pour que les gens en bas le récupèrent”, a confié le quinquagénaire. Mustapha, conducteur de taxi, a confié par la suite avoir apporté son aide sans réfléchir à ses voisins en attendant l’arrivée des secours sur place.”Je n’ai pas réfléchi, c’était comme à la guerre, il fallait sauver tout le monde” relate l’habitant de cet immeuble encore sous le choc qu’on peut qualifier de héros.