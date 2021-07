Plus d’une douzaine de roquettes ont touché ce mercredi une base aérienne irakienne abritant des forces américaines et internationales. Des responsables américains ont indiqué que l’attaque a blessé deux de leurs soldats. Dans le même temps, les forces dirigées par les Kurdes en Syrie ont déclaré avoir contrecarré un drone, dans une zone où les forces américaines opèrent également. Bien qu’il n’y ait eu aucune revendication immédiate de la responsabilité des attaques qui font partie d’une vague visant les troupes américaines ou les zones où elles sont basées en Irak et en Syrie, des analystes pensent qu’elles faisaient partie d’une campagne menée par des milices soutenues par l’Iran.

Les milices irakiennes alignées avec l’Iran avaient juré de riposter après que les frappes américaines à la frontière irako-syrienne ont tué quatre de leurs membres le mois dernier. Les deux personnes touchées à la base aérienne d’Ain al-Asad dans l’ouest de l’Irak ont été légèrement blessées, a déclaré le porte-parole de la coalition, le colonel de l’armée américaine Wayne Marotto. Les roquettes ont atterri sur la base et son périmètre. Le porte-parole de la coalition avait déclaré plus tôt que trois personnes avaient été blessées.

Plusieurs attaques dans la semaine

D’autres responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que les deux personnes blessées étaient des militaires américains. L’un a subi une commotion cérébrale et l’autre des coupures mineures, a ajouté l’un des responsables. Des sources militaires irakiennes ont déclaré qu’un lance-roquettes fixé à l’arrière d’un camion avait été utilisé lors de l’attaque de mercredi et avait été retrouvé incendié sur des terres agricoles voisines. Mardi, un drone a attaqué l’aéroport d’Erbil dans le nord de l’Irak, ciblant une base américaine sur le terrain de l’aéroport, ont indiqué des sources de sécurité kurdes. Trois roquettes ont également atterri sur Ain al-Asad lundi sans faire de victimes.