Le weekend dernier, avait lieu la troisième rencontre UFC entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Malheureusement pour la star irlandaise, celle-ci s’est soldée par une défaite, suite à une fracture du tibia gauche. Interrogé sur le sujet, son coach, John Kavanagh a accepté de décrire le moment fatidique, ou la rencontre a basculé.

Tout a débuté dès les premières secondes de la rencontre. Dustin Poirier a expliqué avoir entendu la jambe de son adversaire craquer. Mais le tibia a lâché bien plus tard. McGregor a envoyé un coup de pied avant de reculer et d’envoyer un « teep » , un coup de pied pénétrant, en avant. L’objectif était de toucher le foie de l’adversaire.

Le coach de McGregor se prononce sur sa blessure

Mais au moment de toucher l’abdomen de Poirier, McGregor touche le coude de son adversaire. C’est à ce moment que la fracture se produit. En se reculant, l’os sort de sa boite. Mais au lieu de tomber, McGregor continue d’échanger des coups avant de s’écrouler. Souffrant de douleur, l’irlandais tient alors des propos déplacés au sujet de son adversaire et de sa femme.

Floyd Mayweather se réjouit de cette blessure

Suffisant pour faire rire Floyd Mayweather qui, depuis son combat contre l’irlandais en boxe anglaise, semble l’avoir dans le viseur. D’ailleurs, il affirme avoir remporté plus de 35.000 dollars grâce à la défaite de McGregor, sur laquelle il a parié. C’est via instagram que le champion américain n’a pas cessé de faire des allusions au sujet des pieds et de la jambe de celui qui, fut un temps, était le porte étendard de la MMA.