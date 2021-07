A quelques jours du lancement des jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo, au Japon, une Japonaise a essayé d’éteindre la flamme olympique. En effet, Kayoko Takahashi, une femme âgée de 53 ans a usé d’un pistolet à eau pour arroser le coureur âgé de 77 ans qui tenait la flamme olympique dans sa main. Les faits se sont déroulés le lundi 05 juillet 2021.

Une vidéo sur la toile montre l’incident

D’après les informations du réseau d’information NHK, la quinquagénaire avait crié : « Nous sommes opposés aux Jeux olympiques ! Arrêtez les Jeux olympiques! ». Il n’a pas fallu longtemps pour que les policiers de la préfecture d’Ibaraki interviennent pour l’arrêter. Face aux forces de l’ordre, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs sur la toile, une vidéo montre Kayoko Takahashi qui arrose le coureur jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée par les policiers.

La situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante au Japon

Notons qu’après cet incident, le relai de la flamme a continué. Le jour suivant, le mardi 06 juillet 2021, les autorités ont indiqué qu’il se fera prochainement loin du public. Elles ont justifié leur décision en évoquant les risques relatifs au nouveau coronavirus (covid-19). Pour mémoire, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante au Japon. En effet, Tokyo qui doit accueillir les jeux olympiques est en veille d’Etat d’urgence, jusqu’au 11 juillet prochain, à cause d’une augmentation du nombre d’infections.