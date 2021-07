Jeff bezos, l’homme le plus riche du monde et fondateur d’Amazon, a fait un important don à une institution culturelle. Le montant de la donation s’élève à 200 millions d’euros. L’institution culturelle en question est la Smithsonian Institution. Cette dernière a donné la nouvelle hier mercredi 14 juillet 2021.

« J’espère que ce don le fera pour d’autres »

Les 200 millions d’euros seront divisés deux parties. La première estimée à 70 millions d’euros sera consacrée à la rénovation du musée de l’air et de l’espace. Le reste (130 millions d’euros) sera dédié au lancement d’un nouveau centre d’apprentissage, qui sera nommé en l’honneur de Jeff Bezos. « La Smithsonian joue un rôle essentiel pour éveiller l’imagination de nos futurs bâtisseurs et rêveurs. Chaque enfant naît avec un grand potentiel, et c’est l’inspiration qui débloque ce potentiel. Mon histoire d’amour avec la science, l’invention et l’espace a fait cela pour moi, et j’espère que ce don le fera pour d’autres » a indiqué Jeff Bezos. Notons que le centre d’apprentissage Jeff Bezos sera situé à Washington. Il proposera de multiples activités aux élèves, afin de les inviter à prendre goût aux mathématiques, aux arts, à l’ingénierie ou aux sciences.

Il faut dire que le don effectué par Jeff Bezos n’a rien d’anodin. En effet, les millions d’euros offerts au musée de l’air de l’espace interviennent dans un contexte où, le milliardaire présent sur le marché du tourisme spatial, se prépare à se rendre dans l’espace dans quelques jours (20 juillet prochain). Aussi avec ce don, l’ex-patron d’Amazon pourra-t-il gagner en popularité auprès des Américains.