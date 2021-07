Les Jeux Olympiques se suivent et se ressemblent pour Noélie Yarigo. Après Rio où elle s’est hissée en demi-finale du 800 mètres femmes, l’athlète béninoise a réussi à atteindre ce même niveau de la compétition cette année à Tokyo. Une qualification qu’elle avait savourée hier vendredi malgré une cheville endolorie à la fin de la course. Aujourd’hui, elle visait clairement la finale. Cela aurait été une première pour elle et son pays mais la championne venue de Natitingou a échoué à se qualifier.

Son chrono était de 2 mn 1s 41 tierce

Elle s’est classée 7ème d’une course remportée par l’américaine Athing Mu en 1mn 58 s 07 tierce. La béninoise, quant à elle n’a pas réussi à passer la barre des 2 mn. Son chrono était de 2 mn 1s 41 tierce , assez suffisant pour devancer l’espagnole Romero, bonne dernière avec un chrono de 2m 1s 52 tierce.

De toute évidence, Noélie Yarigo ne s’est pas remise de son pépin à la cheville hier, elle qui voulait tant cette finale. « le contrat n’est pas encore rempli » disait-elle à un média français après sa qualification. Malheureusement, elle n’aura pas l’occasion de remplir le contrat comme voulu. On espère peut-être la revoir aux prochains Jeux Olympiques. Elle aurait alors 39 ans.