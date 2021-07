A Tokyo, les jours se suivent et se ressemblent pour le rameur béninois Privel Hinkati. Après avoir fini 5 ème et dernier de sa série lors de l’épreuve d’aviron hier vendredi, le natif d’Hérouville-Saint-Clair a encore fait une contre-performance ce samedi lors des repêchages. Il a une nouvelle fois fini dernier de sa course en 7’55s93. Hier vendredi, le rameur béninois avait fait le même parcours en 7’40s87. Autant dire qu’il ne s’est pas amélioré. Cette fois-ci, Privel justifie sa mauvaise performance par la fatigue.

« Pourtant bien parti, la fatigue de la veille s’est très vite fait ressentir et je me suis fait distancer sans rivaliser malheureusement » a-t-il déclaré à un média français. Le rameur béninois voulait participer aux Jeux olympiques dans sa discipline. C’est fait. Objectif atteint. Maintenant il devra lutter pour mieux figurer dans le classement. C’est demain dimanche 25 juillet qu’aura lieu cette course de classement avec 32 participants

A la recherche d’un meilleur classement

« Il me reste deux courses pour avoir le meilleur classement à partir de la 25 ème place » a-t-il laissé entendre. Notons que le natif d’Hérouville-Saint-Clair était un possible espoir de médaille pour le Bénin. Mais le pays pourra toujours espérer encore des breloques, surtout que la championne d’Afrique d’Heptathlon Odile Ahouanwanou, créditée d’une bonne performance aux mondiaux d’Athlétisme en 2019,entre en compétition le 04 août prochain.