Malgré leur divorce, qui est sur le point d’être confirmé, le rappeur américain Kanye West continue d’aider son ex-épouse, Kim Kardashian. Récemment, il l’a accompagné tout au long du processus de rebranding de sa marque de cosmétiques, KKW Beauty. Une information confirmée par un proche de l’ancien couple, pour le média Page Six.

Toujours selon cette même source, cette collaboration n’a rien à voir avec leur séparation et leur divorce actuellement en cours. En effet, les deux avaient entamé ce projet il y a plusieurs mois déjà. Pour certains, ce rebranding allait lui permettre de retirer le W de sa marque, pour West. Une fausse information, d’autant qu’elle n’a toujours pas changé son nom de famille.

Kanye West aide Kim Kardashian pour son entreprise

Au contraire, il s’agit en fait de regrouper l’ensemble de ses produits et de ses marques sous un seul et même compte, un seul et même site internet et donc, une seule et même marque. Un rebranding qui intervient également alors que Kim Kardashian vient de vendre 20% de son entreprise à l’entreprise Coty Inc. pour 200 millions de dollars.

Kim Kardashian, une redoutable femme d’affaires

Un rebranding qui sera effectif à partir du 1er août prochain. Une étape important pour l’ancienne star de téléréalité, qui confirme ainsi son statut de femme d’affaires reconnue. Côté personnel, les papiers du divorce ont été signés au mois de février dernier, après six années de mariage avec le rappeur Kanye West.