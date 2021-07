Dans les médias français, la défaite des ”Bleus” faisait toujours la une des journaux. Pour les observateurs sportifs, l’éviction des champions du monde par une équipe qui n’avait plus remporté de match à élimination directe depuis la Coupe du monde 1938 a été une grosse déception. Mais surtout, le retour international de Karim Benzema a été brutalement écourté, alors même que le jouer semblait avoir récupéré la forme qui avait fait de lui l’un des meilleurs attaquants du monde ces dernières années. Pour Jose Mourinho, monument du football contemporain et ancien entraineur de Benzema au Real de Madrid, la tristesse était grande, et la défaite des Bleus, comme un arrière-gout d’inachevé.

« Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste »

Après avoir eu du mal à retrouver ses marques lors des deux premiers matches de l’Euro 2020, contre l’Allemagne et la Hongrie, Karim Benzema a semblé avoir trouvé le bon rythme face au Portugal avec un doublé. Contre la Suisse en huitièmes de finale lundi dernier, l’attaquant a, selon la presse sportive internationale, « personnellement fait plus qu’assez » pour propulser les ‘’Bleus’’ jusqu’aux quarts de finale.

Benzema a marqué deux buts, le premier étant un prétendant au meilleur but du tournoi, de l’avis même de José Mourinho. L’ancien entraineur du Real de Madrid, qui avait été aux premières loges pour assister aux différents de l’attaquant avec l’équipe nationale et ensuite aux réconciliations, a confié à une presse sportive tout son regret.

« ll est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema (…) aurait enfin la chance d’obtenir un Ballon d’Or ou quelque chose comme ça. C’est un joueur incroyable et il jouait si bien » et cela malgré, « une pression énorme » a confié le super entraineur, à la chaîne pour laquelle il était correspondant.

En effet selon, Mourinho, aujourd’hui entraineur de l’AS Roma, il attendait beaucoup de la prestation de la France, grand favori, mais aussi et surtout de Karim Benzema. Pour celui qui avait coaché l’attaquant français pendant plusieurs années, il ne demandait qu’à voir Karim Benzema, montrer toute la qualité de son jeu et prendre sur les circonstances passées et présentes, une belle revanche.