Kemi Seba, le président de l’Ong Urgences Panafricanistes a opiné ce mercredi 14 juillet sur l’assassinat de Jovenel Moïse, le président Haïtien tué à son domicile privé le 07 juillet dernier. C’est au cours d’une émission spéciale dénommée “Afrique Libre” diffusée sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Le militant panafricaniste est d’abord parti de la genèse du pays pour expliquer le drame que toute la communauté internationale déplore.

Kemi Seba rappelle que « Haïti est né après une résistance noire extraordinaire… Il est devenu le symbole de la dignité africaine et afro-diasporique dans le monde. (Les Haïtiens) ont été les premiers à dire à l’oppresseur français que l’oppression est terminée. C’est ce crachat à la figure de la prédation économique matérialisée par l’impérialisme occidental et plus particulièrement l’impérialisme français qui a fait que jamais depuis la proclamation de cette république noire, Haïti n’a été tranquille » croit savoir l’activiste panafricaniste. Il est persuadé qu’il y a un consortium occidental pour faire en sorte de maintenir Haïti, la tête sous l’eau.

” Haïti est déstabilisé continuellement par des forces extérieures “

L’objectif selon ses dires est de montrer le pays en exemple aux nations qui songeraient à l’indépendance comme la Guyanne, la Martinique ou la Guadeloupe. « Quand vous donnez l’exemple d’Haïti, personne ne veut être indépendant parce que l’impérialisme français vous dit, le prix à payer c’est d’être instable continuellement » explique Kemi Séba. En somme, selon l’analyse panafricaniste, Haïti est déstabilisé continuellement par des forces extérieures mais qui « ont des relais à l’intérieur ».

Ces relais ne sont rien d’autre que ces familles syro-libanaises et « une caste de ce que l’on appelle de manière impropre des mulâtres, qui ont capturé les ressources du pays pendant que les trois quarts de la population vivent sous le seuil de pauvreté ».C’est cette oligarchie qui a financé l’élection de Jovenel Moïse selon Kemi Séba. Mais quand cet entrepreneur agricole ayant gagné un succès d’estime auprès du bas-peuple devient président, il déclare qu’il veut lutter contre la corruption alors que ce sont ces lobbies corrompus qui lui a permis d’accéder au pouvoir.

“Le peuple a aussi pensé qu’il était le chef de la gangocratie“

Des manigances commencent alors contre le président pour le faire passer aux yeux du peuple comme un corrompu alors qu’il dit lutter contre la corruption. Le détournement des fonds de Pétrocaraïbes (financement accordé à Haïti par l’ex président vénézuélien Hugo Chavez pour sortir du chaos) par cette oligarchie et l’apparition de gangs lors des manifestations contre Jovenel Moïse n’ont rien arrangé aux choses. « Ces différents facteurs ont fait que le président haïtien a été vu comme un symbole de la corruption par la population » explique Kemi Seba.

« Politiquement, Moïse avait fini par devenir inopérant dans sa capacité à changer le système. Le peuple a aussi pensé qu’il était le chef de la gangocratie. Il a fini par s’empêtrer dans une situation qui était devenue ingérable » poursuit le panafricaniste qui pense que Jovenel Moise « aurait dû démissionner dès lors qu’il est dans un régime qui est ingérable ».