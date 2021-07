Bonne nouvelle pour les détenteurs du Bitcoin. En effet, cette monnaie électronique a connu un bond ce lundi 26 juillet suite à une annonce effectuée par deux géants de la technologie. Elon Musk indiquait notamment que son groupe de production de voitures électriques accepterait à nouveau comme moyen de paiement la cryptomonnaie. Selon des informations rapportées par les médias, Amazon, le géant américain du commerce en ligne serait également dans la même dynamique.

Un bond de près de 15%

Ces différentes décisions ont visiblement apporté un coup de pouce au Bitcoin qui traversait une période assez tumultueuse depuis quelques semaines. Cette monnaie électronique a connu un bond de près de 15% en cours de séance asiatique. Il a notamment atteint 39.681 dollars soit sa plus grande performance au cours de ces dernières semaines. Ces chiffres interviennent alors que le Bitcoin évoluait à moins de 30.000 dollars six jours plus tôt.

Des déclarations favorables d’Elon Musk?

Rappelons que le richissime homme d’affaires américain Elon Musk avait fait certaines déclarations qui ont eu le mérite de booster cette monnaie électronique. Il faisait notamment remarquer que SpaceX détenait des Bitcoins comme son groupe de production de véhicules électriques. Les critiques du coût environnemental de la cryptomonnaie qu’il formulait ont visiblement changé. Ceci serait ainsi lié au durcissement des législations chinoises contre les « mineurs » de bitcoin.