Depuis l’épidémie du coronavirus, et plus encore depuis que la variante contagieuse Delta trouvée pour la première fois en Inde a frappé les États-Unis, l’origine du nouveau coronavirus est devenue un dossier sensible aux USA. Les politiques américains demandant instamment de nouvelles enquêtes pour savoir s’il a été développé dans un laboratoire de Wuhan, en Chine. Ce Mardi, lors d’une audition au Sénat américain, le Dr Anthony Fauci, expert du pays en matière de maladies infectieuses, a rejeté avec hargne l’insinuation selon laquelle les États-Unis, via ses services, auraient aidé à financer la recherche dans le laboratoire chinois.

Rand Paul revient à la charge

Ce mardi, Anthony Fauci s’est rendu à Capitol Hill, au Sénat américain pour une audition. Une audition récurrente par le Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites, depuis le début de la crise sanitaire pour savoir les avancées des institutions sanitaires engagées dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Ce mardi, encore une fois, le Dr Fauci, conseiller médical en chef de la Maison-Blanche et le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul, médecin chirurgien et membre du comité sénatorial, ont eu des échanges âpres.

Des échanges sur la question de savoir si oui ou non, les ‘’National Institutes of Health’’(NIH), les agences gouvernementales des États-Unis qui s’occupent de la recherche médicale et biomédicale, ont financé des recherches du laboratoire chinois de Wuhan. Selon le sénateur Paul, les ”NIH” auraient commandité des recherches en gain-de-fonctionnement au laboratoire chinois et seraient de ce fait en partie responsable de la propagation du virus.

« Vous ne savez pas de quoi vous parlez… »

Les recherches de gain-de-fonctionnement appliquées en virologie travaillent à connaitre entre autre la virulence et la vitesse de transmissibilité des virus. Et bien entendu, le Dr Fauci en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) auraient été selon le sénateur Paul parmi les responsables qui avaient commandité ces recherches.

En s’adressant au Congrès précédemment, en mai, le Dr Fauci avait déclaré que les instituts de Santé, n’avaient jamais financé de telles recherches dans un laboratoire de Wuhan. Mais ce mardi le sénateur Paul revenait à la charge en demandant à Fauci s’il voulait revenir sur ses précédentes déclarations, lui faisant remarquer au passage que des déclarations mensongères devant le sénat étaient considérées comme un délit.

« Sénateur Paul, je n’ai jamais menti devant le Congrès et je ne retire pas cette déclaration », a déclaré le Dr Fauci. Précisant que les recherches commanditées en question n‘étaient en rien des recherches de gain-de-fonctionnement. Et l’immunologue d’ajouter : « Sen. Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement. Et je tiens à le dire officiellement ».