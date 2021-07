Lundi, Interpol a lancé un mandat d’arrêt international contre Karim Keita, le fils de l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keita, pour la disparition en 2016 d’un journaliste d’investigation, ont indiqué des sources judiciaires. La notice rouge de Keita, lui-même ancien député influent, a été publiée à la demande d’un juge d’instruction de Bamako, a indiqué une source proche du dossier. Depuis le coup d’Etat qui a fait partir son père du pouvoir, Karim Keita vit en Côte d’Ivoire à Abidjan.

Selon une autre source judiciaire qui s’est exprimée sous couvert de l’anonymat, ils connaissent avec exactitude l’adresse de Karim à Abidjan et souhaitent la coopération des autorités judiciaires ivoiriennes pour son transfèrement au Mali. D’après la source, ils ont même déjà fourni à Interpol l’adresse de la résidence de l’ex-parlementaire. Toujours selon cette source bien informée de la procédure, la demande devrait normalement avoir un écho favorable auprès des autorités ivoiriennes.

Le début de la manifestation de la vérité

Les autorités judiciaires maliennes attendent juste que Karim Kéita vienne s’expliquer et sera confronté à des témoins dans le dossier de la disparition du journaliste. Le journaliste d’investigation Birama Touré avait travaillé pour l’hebdomadaire de Bamako Le Sphinx dans les mois précédant sa disparition. Selon sa famille et le directeur du magazine, Adama Drame, il n’a plus été revu depuis le 29 janvier 2016.

Le directeur du magazine a déclaré que Touré travaillait sur une histoire qui aurait nui à la réputation de Keita et l’a approché à ce sujet lorsqu’il a disparu. La famille de Drame et Touré soupçonne qu’il a été kidnappé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Keita lui-même a toujours nié tout rôle dans la disparition. « Nous apportons tout notre soutien à la justice et souhaitons que cette action soit le début de la manifestation de la vérité dans cette triste affaire », a déclaré dans un communiqué Bandiougou Danté, le président de la Maison de la Presse du Mali.