Ces dernières années, le marché de l’immobilier a enchaîné des années de fortes croissances. Ce qui pousse des observateurs à dire que le métier de l’immobilier est un marché en plein essor. En effet, au cours des dernières années, le secteur de l’immobilier a connu une hausse des transactions avec un record atteint en 2019. Selon des sources bien introduites, ce serait plus d’un million de transactions qui ont été conclues au cours de cette merveilleuse année pour les acteurs de ce secteur alors qu’en 2014 on comptait près de 700.000 transactions.

Aussi, au cours de cette même année 2019, le prix du mètre carré a-t-il connu une augmentation sur l’ensemble de la France en général par rapport à sa valeur les deux années qui l’ont précédé. Et avec, l’arrivée de la crise, on aurait pu penser que ce secteur comme beaucoup d’autres qui ont tourné au ralenti aurait reçu un gros coup. Erreur ! Le secteur de l’immobilier a tenu bon au cours de l’année 2020, une année difficile pour de nombreux secteurs. Si les premières semaines les transactions ont baissé, elles ont repris leur ascension suite au déconfinement décrété par les autorités permettant d’obtenir presque la même performance que l’année précédente.

Les fiches métiers de l’immobilier se rallongent

Cela a été possible grâce à l’innovation et au concours des acteurs de cette filière. D’ailleurs, les choses ont tellement évolué que les fiches métiers de l’immobilier se sont allongées. Dans le domaine de la promotion, de la transaction et de la gestion, les recrutements devraient se poursuivre les prochaines années selon des prédictions d’observateurs bien avertis. D’ailleurs des formation supérieurs démarrant par un Bac + 2 au moins et vont jusqu’au niveau de Bac + 5 ou Bac + 6 pour les personnes qui souhaitent se perfectionner dans le domaine. Le secteur de l’immobilier n’est pas resté en marge de la transformation digitale affichant une forte croissante pour les pionniers en Europe.