Décédé en août 2004, Gnonas Pedro fut l’un des grands chanteurs béninois du 20ème siècle et du début du 21ème siècle. Il a appartenu à Africando, un groupe de musiciens africains faisant de la salsa. Le mois prochain, cela fera 17 ans que l’artiste béninois a rejoint l’orchestre céleste. Le musée qui lui est dédié a reçu ce mercredi 21 juillet la visite du préfet du Mono Bienvenu Milohin. L’autorité préfectorale a pu profiter de ce que donnait à voir cet espace rénové.

« C’est bien d’aller au contact des œuvres de l’artiste, de voir par où il a commencé, son lit, sa robe dans laquelle il a poussé son dernier souffle, son tombeau » a déclaré Bienvenu Milohin après avoir fait le tour du musée. Il s’est par ailleurs réjoui du travail de rénovation qui est fait. « Je suis heureux de savoir que nous sommes en train de progresser et de sauver les meubles » a laissé entendre le préfet du Mono.

L’autorité va ensuite invité les habitants du département qu’il dirige, du Bénin et de l’Afrique à faire du musée Gnonas Pedro, un lieu de tourisme. Le musée doit également être un espace de recueillement et d’enrichissement selon lui. En effet, le préfet pense qu’il y a beaucoup à apprendre en ces lieux. En plus; « c’est au bout de l’ancienne corde qu’il faut tisser la nouvelle ». Rappelons que Gnonas Pedro s’appelait à l’état civil, Gnona Sossou Pierre Kouassivi.