Le retard qu’accuse la livraison du vaccin contre le nouveau coronavirus n’est pas du goût du président vénézuélien Nicolas Maduro. Par le canal d’une déclaration qu’il a faite sur la télévision nationale ce dimanche, il a tiré à boulets rouges sur l’initiative Covax dont l’objectif est d’assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays.

“Le système Covax a échoué”

Le président vénézuélien a notamment lancé un ultimatum à l’endroit des autorités de l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour lui, son pays a débloqué les fonds nécessaires pour avoir le vaccin. Mais les produits ne sont toujours pas accessibles. « Le système Covax a échoué. Nous avons rempli notre part (…) On a dû jouer, faire de la magie pour débloquer des fonds qui avaient été gelés », a notamment déclaré le président vénézuélien.

“Assez de tromperies”

« J’ai donné des instructions précises (…) pour qu’on agisse cette semaine et lancer un ultimatum au système Covax : ou on nous envoie les vaccins ou on nous rend l’argent », a poursuivi Nicolas Maduro. « Si on nous rend l’argent on sait où en acheter. On a déjà discuté avec des institutions internationales. Assez de tromperies », a-t-il déploré par la suite. Notons que depuis plusieurs mois, le pays réclame les vaccins qu’il a payés. Le dernier paiement aurait été bloqué par les Etats-Unis à cause des sanctions qui pèsent contre le pays de Nicolas Maduro.