Le fabricant d’armes à feu russe du groupe Kalachnikov a développé une dernière arme de poing Lebedev qui peut tirer n’importe quelle munition de calibre 9×19 mm. L’annonce a été faite mardi par le PDG adjoint et concepteur en chef de Kalashnikov, Sergey Urzhumtsev. « Toutes les modifications du pistolet Lebedev sont universelles pour les munitions de l’arme de poing. Il peut tirer à la fois des cartouches Luger standard de 9×19 mm et des cartouches perforantes 7H21 », a déclaré le PDG adjoint.

Urzhumtsev a indiqué que le pistolet se distingue également de ses concurrents étrangers par son ergonomie améliorée. « Le pistolet Lebedev est dans la même catégorie avec des versions similaires par son poids et ses caractéristiques dimensionnelles mais je voudrais à nouveau braquer les projecteurs sur l’ergonomie de cette arme de poing et, par conséquent, sa meilleure maniabilité, son efficacité au combat accrue et son taux de feu », a-t-il ajouté.

“Des travaux sont en cours pour choisir un collimateur”

Actuellement, les concepteurs étudient la possibilité de monter un viseur collimateur sur le pistolet « Maintenant, des travaux sont en cours pour choisir un collimateur spécial de petite taille », a déclaré le concepteur en chef. Le pistolet Lebedev est le dernier pistolet de combat d’armes légères développé par le groupe Kalachnikov, le créateur du fusil d’assaut AK-47 de renommée internationale. Le groupe Kalachnikov développera également une version super-compacte du dernier pistolet, a déclaré le concepteur en chef de même que la création de toute une famille d’armes légères basées sur le modèle.