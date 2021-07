L’organisme mondial chargé des questions sanitaires a alerté sur les dangers que représente l’e-cigarette pour les consommateurs. L’OMS a profité pour demander que des réglementations sévères soient prises pour mieux contrôler la situation. L’information a en effet été rendue publique par le directeur de l’agence onusienne lors de la publication d’un nouveau rapport sur la lutte contre le tabagisme.

“La nicotine est très additive”

Le document a été réalisé conjointement avec Bloomberg Philanthropies.Le rapport a mis l’accent sur le fait que les sociétés de production de ce type de cigarette appâtent les enfants et les jeunes par la variation des milliers d’arômes.« La nicotine est très addictive et les inhalateurs électroniques de nicotine sont dangereux et doivent être mieux règlementés », a notamment fait savoir Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’agence onusienne.

La charge de Bloomberg contre les entreprises

Le richissime homme d’affaires américain Michael Bloomberg qui est également un ardent combattant de l’e-cigarette s’est également prononcé sur cette situation. « Alors que les ventes de cigarettes reculent, les entreprises du tabac ont agressivement promu de nouveaux produits comme les cigarettes électroniques ou les produits à base de tabac chauffé et ont démarché les gouvernements pour qu’ils limitent leur règlementation », a déploré l’homme d’affaires américain.