Des experts de la NASA ont affirmé que des mouvements de l’orbite de la Lune allaient impacter les inondations et ce, à partir de la décennie prochaine. Une oscillation lunaire qui va considérablement impacter la vie et le quotidien de millions de personnes et forcer les villes côtières à devoir s’adapter.

Cette étude, menée en collaboration avec l’université d’Hawaï, démontre que ce phénomène pourrait démarrer assez rapidement. Les villes situées à proximité du littoral seront inondées trois voire quatre fois plus qu’habituellement. De quoi susciter un véritable questionnement au sujet des infrastructures situées à proximité.

L’orbite lunaire a un impact sur les marrées

Ce changement d’orbite de la Lune est un cycle naturel, qui a lieu tous les 18.6 ans. Mais cette fois-ci, l’impact pourrait être bien plus important à cause notamment des effets du réchauffement climatique. Les émissions incontrôlées de gaz à effet de serre, la hausse des températures ou encore la fonte des glaces laissent craindre le pire.

Un cycle naturel, renforcé par le changement climatique

Les zones de basse altitude sont les principales concernées. En effet, celles-ci qui sont propices aux inondations pourraient bien être les premières victimes de cette modification lunaire. Dans le temps, les impacts économiques pourraient être terribles de même que l’impact sur les entreprises et les populations, qui seront forcées de migrer.