Emmanuel Macron, comparé à Adolf Hitler. En effet, le président français est la cible des critiques depuis que son gouvernement a annoncé la mise en place élargie du pass sanitaire. Récemment, de nombreuses affiches en rapport à la dictature, en nazisme et donc à Hitler ont été dévoilées que ce soit dans les rues ou sur le net.

À Toulon, une affiche représentant l’actuel chef de l’État, déguisé en Adolf Hitler ne passe pas du tout. Celle-ci est accompagnée du slogan «Obéis, fais-toi vacciner». Largement suffisant pour susciter la polémique alors que de plus en plus de liens sont effectués entre les mesures prises par le gouvernement, les privations de liberté et le régime de terreur des années 30.

Deux affiches qui suscitent la polémique

On estime à plus de 100.000 personnes, le nombre de personnes ayant manifesté en France, le weekend dernier. C’est Michel-Ange Flori, connu pour ses positions polémiques, qui a collé deux énormes affiches. Une “œuvre” revendiquée le 16 juillet dernier, directement sur les réseaux sociaux. Deux affiches qui seront finalement vandalisée quelques jours plus tard, avec le mot « Honte » peint en blanc.

Des comparaisons douteuses et odieuses

Ce week-end, de nombreux manifestants ont été vus portant une étoile jaune, en référence à celle que les juifs devaient porter au cours de la Seconde Guerre mondiale. De quoi susciter la colère et l’émotion de survivants à la Shoah. Joseph Szwarc, rescapé du Vel’ d’Hiv a d’ailleurs évoqué une comparaison « odieuse ».

Existe t-il un vaccin contre la macronite aigüe ? La France va t-elle devenir le Macronistan ? pic.twitter.com/Vl7WKx9LC1 — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) July 16, 2021