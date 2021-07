La nouvelle est tombée ce vendredi 9 Juillet 2021 au cours d’un sommet virtuel avec les présidents du G5 Sahel. Ce n’est plus un secret. Cette région fait face depuis un moment déjà à une recrudescence des attaques terroristes et le nombre de victimes ne se comptent plus. Il y a quelques années, la France était venue en renfort aux forces armées locales pour tenter de renverser la balance. Il faut dire que la France a été d’un grand appui dans la lutte contre le terrorisme dans la région.

Après la mort du Président Déby, principal allié de la France dans la région concernant la lutte contre le terrorisme, nous vous annonçons dans une de nos précédentes publications que le Président Macron avait annoncé la fin de l’opération Barkhane. En effet, au cours d’une conférence de presse, Emmanuel Macron avait évoqué une « transformation profonde » de la présence des forces françaises dans la région.

Ce vendredi, le numéro un français Emmanuel Macron a fait une autre annonce qui on pourrait penser ne devait pas trop surprendre. Alors qu’il s’entretenait ce vendredi avec les dirigeants du G5 Sahel par visioconférence, le chef d’Etat Français a affirmé que les bases militaires françaises dans le nord du pays commenceront à être fermées d’ici la fin de l’année en cours.