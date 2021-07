La national aeronautics and Space administration (NASA) compte utiliser des moteurs à propulsion nucléaire pour aller sur la planète rouge. Pour cela, elle a porté son choix sur trois projets pour atteindre cet objectif. Ces derniers associent plusieurs compagnies des secteurs notamment spatial, technologique et nucléaire tels que Framatome, Lookheed Martin, General Electric et Blue Origin du milliardaire américain Jeff Bezos.

Ils recevront près de 5 millions de dollars de crédit

Ces entreprises qui développent des concepts de moteur à propulsion nucléaire recevront près de 5 millions de dollars de crédit pour mettre au point leur système. Notons que le nucléaire présente de nombreux avantages dans l’exploration spatiale. En effet, l’utilisation de ce type de technologie permettrait de diminuer de manière considérable le temps de voyage vers la planète Mars. Les astronautes seraient donc en mesure de se rendre sur la planète rouge en 03 mois, au lieu d’au moins 6 mois avec un moteur classique. Les moteurs à propulsion nucléaire ont une capacité de poussée deux fois plus élevée, mais aussi une autonomie plus considérable comparée au moteur classique.

Il reste cependant des défis à relever. Il faut en effet que le moteur nucléaire ne soit pas lourd afin de permettre un décollage réussi. Aussi, doit-il être résistant aux fortes températures d’un lanceur spatial. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la NASA travaille sur un moteur à propulsion nucléaire. C’était depuis les années 1950 que l’agence américaine avait commencé l’expérimentation de la propulsion nucléaire.