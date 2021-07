La situation des migrants désireux de se rendre en Europe, n’en finit pas d’être de plus en plus critique. De nombreuses personnes se trouvant dans ce cas, interceptées en Méditerranée sont renvoyées de force en Libye, où ils vivent un enfer dans les camps de détention. Le sujet a été évoqué par l’organisation internationale de défense des droits de l’homme, Amnesty International, qui accuse l’Europe d’être responsable de cette situation.

« La complicité persistante des États européens »

Un rapport d’Amnesty International fait état de graves violations des droits de l’homme, notamment avec des violences sexuelles commises à l’encontre des hommes et des femmes renvoyés de force dans des centres de détention en Libye. Cela, avec l’aide des autorités européennes. D’après la directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, Diana Eltahawy : « Ce rapport souligne également la complicité persistante des États européens, qui continuent honteusement d’aider les garde-côtes libyens à intercepter des personnes en mer et à les renvoyer de force dans l’enfer de la détention en Libye, alors qu’ils ont parfaitement connaissance des horreurs que ces personnes vont subir ».

Le document a mis en lumière les témoignages de personnes qui ont été incarcérées dans des centres de détentions libyens, tout en étant victimes d’énormes atrocités. « Les gardiens violaient les femmes et les soumettaient à d’autres violences sexuelles, les contraignant notamment à des rapports sexuels en échange de nourriture ou de leur libération » est-il indiqué dans le rapport.