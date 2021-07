Depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19), les origines de la maladie ayant plongé le monde dans une crise sanitaire sont toujours inconnues. Le virus est apparu pour la toute première fois dans la ville de Wuhan au centre de la Chine. Pour connaître les origines du virus, l’organisation mondiale de la santé (OMS) avait lancé une première phase d’enquête.

« Il méprise le bon sens et défie la science »

Pour la seconde phase, les autorités chinoises ont opposé un refus à l’organisation onusienne. C’est ce jeudi 22 juillet 2021 que la Chine a manifesté son opposition. Face à la presse, le vice-ministre de la Commission nationale de la santé, Zeng Yixin, a déclaré que la Chine n’acceptera pas « un tel plan de recherche des origines car, à certains égards, il méprise le bon sens et défie la science ». Il a par ailleurs ajouté que : « Nous espérons que l’OMS examinera sérieusement les considérations et les suggestions faites par les experts chinois et traitera véritablement la recherche de l’origine du virus COVID-19 comme une question scientifique, et éliminera toute ingérence politique ».

Un non-respect des protocoles de laboratoire aurait entraîné la fuite du virus

Notons que Zeng Yixin a fait part de son étonnement quand il a lu pour la toute première fois le projet d’enquête de l’OMS, sur les origines de la covid-19. Selon lui, il fait cas de l’hypothèse selon laquelle un non-respect des protocoles de laboratoire aurait entraîné la fuite du virus. Pour rappel, la théorie de fuite du virus d’un laboratoire était montée en puissance sous l’ancien président américain Donald Trump. Ce dernier avait également accusé Pékin de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus dans le monde.