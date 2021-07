Patrick Poivre d’Arvor n’est visiblement pas au bout de ses peines. Quelques semaines seulement après que l’enquête pour viol dont faisait objet l’ancien présentateur de TFI a été classé sans suite pour cause de «prescription» ou d’«insuffisance de preuves», un nouveau témoignage pour viol vient d’être rendu public. Les faits auraient été commis quand la femme était alors âgée de 16 ans.

Elle voulait rencontrer Francis Huster

Aujourd’hui âgée de 49 ans, la plaignante est revenue sur les circonstances dans lesquelles le journaliste aurait abusé d’elle dans les colonnes du média français « 20 minutes ». La femme qui se fait appeler dans l’article comme Caroline raconte qu’elle serait entrée en contact avec le journaliste afin qu’il l’aide à rencontrer le comédien Francis Huster. Cette dernière serait une admiratrice de l’acteur. C’est alors que Caroline aurait été invitée sur le tournage de son émission «À la folie».

Il n’a pas porté plainte

«Il me fait entrer, et il ferme la porte à clef. Il ne me saute pas dessus tout de suite. Il me pose quelques questions. Il devient pressant. Il se rapproche. Il tente de m’embrasser à plusieurs reprises. »,s’est rappelée la femme qui avait encore le statut de mineur au moment des faits. Elle a par la suite fait remarquer que le journaliste avait été un peu déçu quand il a constaté qu’elle n’était plus vierge. Elle n’a pourtant tenté aucune action en justice contre Patrick Poivre d’Arvor. «Porter plainte? Je crains les jugements et les réactions des autres. Et puis, qui me croirait? Que me reste-t-il? La dépression nerveuse.», a-t-elle insisté.