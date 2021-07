Le séjour de Paul Biya en Suisse s’annonce visiblement mouvementé. Selon les informations rapportées par les médias, une manifestation est prévue pour le samedi 17 juillet prochain à la Place des Nations pour protester contre la vie que s’offre le président camerounais dans son traditionnel hôtel Intercontinental. Les organisateurs de ce mouvement d’humeur auraient déjà reçu une autorisation de la part des autorités de Genève.

A en croire la Brigade Antisardinard, le rassemblement pourrait enregistrer la participation de 5000 opposants au président camerounais pour protester contre son séjour dans cet hôtel de luxe malgré la situation qui prévaut dans son pays. Les organisateurs de ce mouvement d’humeur auraient demandé à la Suisse d’empêcher le séjour de Paul Biya à l’hôtel Intercontinental. Paul Biya aurait selon l’Organized Crime and Corruption Projet passé près de cinq ans dans cet hôtel.

180 millions de dollars dépensés lors de ses séjours

Au total, il aurait dépensé plus de 180 millions de dollars lors de ses séjours. Il y a quelques années, une manifestation qui avait été organisée pour la même cause avait dégénéré. Plusieurs manifestants avaient alors été interpelés. Le président camerounais avait alors été prié d’écouter son séjour dans le pays afin d’éviter les heurts. Ces manifestations de 2019 amènent certains responsables à appeler les manifestations à la retenue.

Un appel à la retenue

« En tant qu’élu local, cela me préoccupe parce que une fois de plus, pour l’intégration des gens comme moi ici, le regard qui sera porté sera entaché de violences qui émailleront ces manifestations-là où on veut prendre d’assaut l’hôtel Intercontinental. On occupe la rue alors qu’on a été autorisé et que la manifestation devait être circonscrite dans un périmètre bien donné », a indiqué le Conseiller Administratif du Grand Saconnex, Laurent Jimaja.