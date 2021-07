L’affaire qu’on peut baptiser « Pegasus » continue d’occuper l’actualité. Ce mercredi 28 juillet, l’avocat de la monarchie marocaine a fait savoir que de nouvelles procédures ont été enclenchées contre certains médias ayant participé à la publication de la liste des personnes espionnées. La procédure viserait également les responsables de ces médias selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation.

“Quatre citations directes”

A en croire les confidences qui ont été faites par Me Olivier Baratelli à la presse, « quatre nouvelles citations directes en diffamation » ont été délivrées. Deux citations ont été adressées au tabloïd « Le Monde » ainsi qu’à son directeur Jérôme Fenoglio. La plateforme d’investigation Mediapart et son responsable ont eu droit à la troisième pendant que la dernière a été adressée à Radio France. Cette action en justice initiée par le Maroc intervient suite à l’information accusant le royaume d’avoir été à l’origine de l’espionnage.

D’autres poursuites préalables

Il y a quelques jours, le Maroc avait déjà assigné en justice pour diffamation les deux associations à l’origine des révélations dans le cadre du projet Pegasus, Forbidden Stories et Amnesty international. « Le royaume du Maroc et son ambassadeur en France, Chakib Benmoussa, ont mandaté Me Olivier Baratelli pour délivrer, dès aujourd’hui, deux citations directes en diffamation », annonçait un communiqué du jeudi 22 juillet 2021.