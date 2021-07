L’Indonésie a été durement touchée par le virus, notamment par la propagation de la variante delta du coronavirus découverte en Inde. Dans l’ensemble, le pays d’Asie du Sud-Est a signalé plus de 2,5 millions d’infections et près de 67 000 décès dus au COVID-19. Avec 55 300 cas et 1 634 décès pour la seule île de Bali. Depuis les autorités de Bali ont durci leurs mesures anti-covid, dont le port systématique du masque dans les lieux publics. Et ce lundi, des touristes se faisaient purement et simplement raccompagner à l’aéroport et expulser du pays pour le non-respect de ces mesures.

Des amendes spéciales à Bali

En 2020, les autorités ont annoncé que le port de masques faciaux en public serait obligatoire au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ces mesures faisaient suite à une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) encourageant l’utilisation de masques faciaux en public. À Bali, grosse destination touristiques, la presse locale a fait état du fait que c’étaient les touristes qui étaient à 90 %, responsables des violations de ces mesures.

Du coup, les autorités ont imaginé des amendes assez particulières. Sur l’île, si une personne est prise sans masque et n’est pas en mesure de payer des amendes, alors elle devra faire 50 pompes ; et si le masque est porté de manière incorrecte, une punition de 15 pompes est appliquée. Mais les mesures adoptées par les autorités locales ont rapidement évolué, et au milieu de la propagation du virus, ont été renforcées.

Des touristes américains, russes et irlandais renvoyés chez eux

Désormais, sur l’île pittoresque, une amende de 1 million de roupies (70 $) était infligée aux étrangers qui n’utilisaient pas correctement les masques et ceux, qui n’en portaient pas du tout, étaient purement et simplement expulsés de l’île. Jeudi dernier, un groupe de touristes dont des américains, des russes et des irlandais ont été surpris sans masques lors d’un raid visant à faire respecter les protocoles de santé et à prévenir davantage d’infections dans la zone touristique de Kuta.

Les voyageurs ont été d’abord placés en détention dans les bureaux du service d’immigration, et mis dans le premier avion en partance pour leur pays respectifs ce lundi. Selon les autorités, un test rapide aurait révélé que, l’une des touristes, une ressortissante russe, était positive pour le covid-19. Elle serait maintenue en isolement et sous traitement en attendant son complet rétablissement.