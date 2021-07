Random House, renommée en 2013, Penguin Random House, à la suite d’une association, est une maison d’édition fondée en 1927 et basée à New York. C’est la maison d’édition que le Prince Harry, Duc de Sussex a choisi pour publier ses mémoires. Un recueil autobiographique que le prince a élaboré au regard de sa position privilégiée de membre de la famille royale de Grande-Bretagne, et qui selon des confidences faites à la presse culturelle, devrait lever un voile sur l’establishment britannique. Le livre est à paraitre courant 2022, mais suscite déjà moult réactions.

« Non pas en tant que prince (…) mais en tant qu’homme »

«Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont aidé à le façonner » c’est par ce pamphlet que la maison d’édition a annoncé les mémoires à paraitre du prince Harry, époux de Meghan Markle. Un recueil inédit, assorti d’un contrat de 20 millions de dollars, qui a vu la participation de John Joseph Moehringer romancier et journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer en 2000. Et qui selon le prince Harry lui-même est rédigé « non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu ».

Mais l’annonce aurait envoyé des ondes de choc autour du Palais de Buckingham. Surtout que ce lundi, le prince Harry précisait dans une déclaration : « J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises ; je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons ». Selon Royal Central, le principal site d’information sur la royauté britannique, ni le prince Charles son père, héritier du Trône, ni son frère aîné le prince William, second dans l’ordre de succession, n’avaient reçu copie du manuscrit et étaient quelques peu inquiets des révélations qu’il pourrait contenir.

Des inquiétudes d’autant plus justifiées que l’époux de Meghan Markle depuis la renonciation de son statut de membre de la famille royale, avait avec son épouse fait une série de révélations qui avait ébranlé la royauté et l’establishment britannique. À ce moment-là le prince avait confié devant les réactions de plus en plus négatives venant du Palais de Buckingham, « Je dois faire quelque chose pour ma propre santé mentale, celle de ma femme et celle d’Archie (leur premier né ndlr) aussi ». Il semble que c’est chose faite.