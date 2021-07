Après l’échange téléphonique, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont finalement rencontrés ce mardi 27 juillet comme annoncé depuis quelques semaines au palais de la Présidence. Au cours d’une conférence de presse que les deux hommes ont conjointement animée, ils ont fait part de la substance de leur rencontre. On retient que l’ancien patron du Front Populaire Ivoirien a plaidé pour la libération de celles et ceux qui se sont retrouvés en prison à l’issue de la crise politique qui a secoué la Côte d’Ivoire en 2010.

Une rencontre “cordiale et fraternelle” selon Ouattara

« J’ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. J’étais le chef de file et je suis dehors aujourd’hui. J’aimerais que le président fasse tout ce qu’il peut pour les libérer. », a notamment lancé l’ancien pensionnaire de la Cour Pénale Internationale au cours de la conférence de presse qu’ils ont conjointement animée. De son côté, l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara a également exprimé toute sa joie pour cette rencontre qui aura été « cordiale et fraternelle » selon lui. L’ancien protagoniste de Laurent Gbagbo a martelé que ce qui est désormais plus important est la Côte d’Ivoire.

Rétablir la confiance

« C’est important que les uns et autres puissent comprendre que nous avons décidé de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient », a martelé le président ivoirien. Il n’a pas manqué de présenter ses condoléances à l’ancien président qui a perdu sa mère au cours de son séjour à la Cour Pénale Internationale. Rappelons que depuis son retour en Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo a multiplié les rencontres avec les hommes politiques de son pays. Avant Alassane Ouattara il a eu une rencontre avec l’ancien président Henri Konan Bédié.