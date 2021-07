Après une pause stratégique suite à son échec pour un second mandat, l’ancien président américain Donald Trump a repris ses rassemblements politiques. Le samedi 3 juillet, il sera à Sarasota, en Floride. « Joe Biden est en train de détruire notre nation, juste sous nos yeux », a-t-il martelé ce week-end à Wellington (Ohio). « Qui diable sait ce qu’il va se passer en 2024, on n’aura peut-être même plus de pays ! », affirmait l’ancien président. Interrogé ce jeudi sur le prochain rassemblement de Trump à Sarasota, la porte-parole adjointe de la Maison Blanche a déclaré que l’administration ne se concentrait pas sur l’ancien Président.

« Nous ne nous concentrons pas du tout sur l’ancien président », a déclaré Karine Jean-Pierre. L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche a donné cette réponse lorsqu’on lui a demandé si Trump devrait toujours organiser son rassemblement à la lumière des efforts de sauvetage entourant l’effondrement partiel d’un immeuble à Surfside, en Floride. Elle a parlé aux journalistes lors d’un voyage dans la communauté sinistrée, où le président Biden rencontrera les premiers intervenants et les familles touchées par l’effondrement de l’immeuble.

Nous concentrons sur le peuple américain,

« Nous nous concentrons principalement sur le peuple américain, que peut faire le président. C’est ce sur quoi le président s’est concentré, ce qu’il peut continuer à faire pour améliorer leur vie. En ce moment, aujourd’hui, tout tourne autour de la communauté de Surfside, en nous assurant que nous offrons nos condoléances, en nous assurant que nous offrons toute l’aide que nous pouvons leur fournir en ce moment », a-t-elle déclaré. Jean-Pierre a également déclaré que la Maison Blanche avait vu la couverture du directeur financier de longue date de l’Organisation Trump, Allen Weisselberg, qui se serait rendu au bureau du procureur du district de Manhattan.

Lutter contre l’évasion fiscale

Weisselberg s’y est rendu à la suite d’informations selon lesquelles un grand jury avait déposé des actes d’accusation contre l’exécutif et l’organisation pour des charges fiscales. L’attachée de presse a déclaré qu’ils suivaient les nouvelles depuis « environ 12 heures », mais qu’ils ne feraient pas d’autres commentaires. « Nous n’allons pas commenter un cas spécifique pour le moment », a-t-elle déclaré. « Et, en général, le président croit et a clairement indiqué qu’il était grand temps que les Américains les plus riches paient leur juste part et il a annoncé un certain nombre d’initiatives pour lutter contre l’évasion fiscale des personnes à revenu élevé et des grandes entreprises ».