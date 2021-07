Décédée dans l’après-midi de ce dimanche 25 juillet 2021 à son domicile sis à la Haie Vive, l’un des quartiers résidentiels de Cotonou, l’ancienne première dame du Bénin, Rosine Vieyra Soglo continue de recevoir les hommages des personnalités du pays. Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin (PCB), Philippe Noudjenoumè ont posté sur leurs pages Facebook, ont posté des messages pour saluer la mémoire de la défunte.

Ancienne députée et plusieurs fois doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, membre du Parlement panafricain (PAP) et du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CIP-UEMOA) à plusieurs reprises, Rosine Vieyra Soglo a tiré sa révérence ce dimanche 25 juillet. Et comme on pouvait s’y attendre c’est avec tristesse que le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin (PCB), Philippe Noudjenoumè ont reçu la nouvelle. « Je voudrais saluer la mémoire d’une femme d’exception et de conviction dont la participation à six législatures successives laisse inéluctablement une empreinte indélébile à l’institution parlementaire et au pays tout entier », a posté Louis Vlavonou. Il a ensuite présenté ses condoléances et celles du parlement béninois à « toutes les familles éplorées, à toute la communauté parlementaire et à tout le peuple béninois ».

Femme de conviction

Pour sa part, le président de l’Alliance pour la patrie, Philippe Noudjenoumè salue la mémoire de la présidente de l’ancien parti politique la Renaissance du Bénin (RB). Il estime que malgré son âge respectable, « Mme Rosine Soglo laisse notre peuple quelque peu orphelin ». Ceci parce qu’elle a « marqué ces trente dernières années de la vie politique de ce pays, par sa forte personnalité ». Il parle d’elle comme une femme de conviction et de caractère qui a défendu avec rage trois choses : « la première, la démocratie et la liberté, la deuxième, l’affirmation de la dignité de la femme du respect de la famille et du foyer, la troisième, c’est le nationalisme ».

Plus encore, le professeur Noudjênoumè estime que la défunte a donné touteson énergie dans la défense de ses convictions démocratiques et de liberté d’être et a laissé « à la postérité le modèle de combattant sans peur et sans recul ». Il a fini son post par la présentation de ces condoléances à l’ancien président Nicéphore Soglo et à ses deux enfants Léady et Galiou.