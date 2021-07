Deux ans et un mois de colonie pénitentiaire. C’est du moins la sentence qui a été prononcée contre un Français. L’information a été rendue publique par le Service fédéral de sécurité en Russie. Le mis en cause est poursuivi pour avoir tenté de vendre vers les Etats-Unis des matériels militaires. Il s’agit en effet des radios militaires portables russes Azarte. La décision relative à la condamnation du mis en cause serait entrée en vigueur ce lundi 26 juillet.

“Préparation à la contrebande de matériel militaire”

«La décision de la peine du tribunal de Moscou est entrée en vigueur contre Tony Stefanovski, un citoyen de la République française et de la République de Macédoine du Nord âgé de 59 ans, pour avoir commis une infraction: préparation à la contrebande de matériel militaire», a martelé le message de presse rendu public à cet effet.

Le matériel destiné à une société américaine

L’interpellation du présumé a été possible grâce à l’intervention d’un agent russe qui a filé la mèche sur la transaction illicite qui était en train d’être préparée. Il a été arrêté alors qu’il allait rendre les radios militaires portables russes Azarte à son contact. Le Français Tony Stefanovski est le seul accusé dans cette affaire. Les matériels devraient être rendus à la société américaine AG Global Inc. Cette structure serait constituée d’anciens agents de renseignements américains.