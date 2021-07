L’affaire relative à la saisie de plusieurs millions de francs CFA en coupure de faux billets continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par les médias sénégalais, un autre élément de la bande a été mis aux arrêts. Il serait tombé dans un piège qui lui a été tendu par les gendarmes. Au préalable, quatre personnes ont été arrêtées dans cette affaire.

L’enquête aura permis d’identifier l’existence d’un autre membre de l’équipe qui était toujours en liberté. L’audition des mis en cause a permis de prendre les coordonnées de ce dernier. Les gendarmes ont ainsi pu entrer en contact avec lui et se faisant passer pour des personnes à la recherche de fausse coupures de billets de banque. Alors que le cinquième mis en cause était avait été un peu réticent au début, il s’est laissé aller et a donné rendez-vous à ses clients sans savoir qu’ils étaient membres de la gendarmerie.

475 millions de Fcfa en faux billets

L’homme d’origine camerounaise aura été appréhendé à hauteur de la «Brioche Dorée» de Keur Massar. Au total, 475 millions Fcfa en faux billets saisis à Keur Massar. Rappelons que ce n’est pas pour la première fois que des individus ont été interpelés pour trafic de fausses coupures de banque.