Le mois dernier, le gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Tiémoko Koné, avait félicité le Bénin et son ministre des finances pour les performances réalisées par le pays sur le marché financier de l’Uemoa. En effet, le Bénin avait réalisé un record de rendement sur les OAT de 3 ans émis avec un taux d’intérêt de 5, 2%. Les banques spécialistes en valeurs du trésor local et des investisseurs, de même que les acteurs du marché Umoa-titres avaient également félicité le Bénin pour ses performances.

“Le béninois est incapable d’aller payer son gari…et on félicite le système économique“

Dans une récente intervention sur les antennes de la Radio Royal FM d’Abomey, Iréné Agossa, a exprimé son incompréhension face à ses félicitations adressées au ministre des finances. Le président du parti Restaurer La Confiance (RLC) estime qu’il ne revient pas aux créanciers du Bénin de le féliciter au même moment qu’ils lui prêtent de l’argent. La reconnaissance, les félicitations doivent plutôt provenir du peuple béninois, croit savoir l’ancien Dg de la Sonacop dont les propos sont rapportés par le journal Matin Libre. Il ira même plus loin en pointant du doigt une « nouvelle forme de colonisation ».

« Si on félicite un pays au moment où sa population est affamée, incapable de réaliser l’autosuffisance alimentaire, c’est une nouvelle forme de colonisation que nous ne comprenons pas. Aujourd’hui le béninois est incapable d’aller payer son gari, incapable de prendre de l’huile et au même moment, on félicite le système économique. C’est ça le comble » s’est indigné Iréné Agossa.

Ce que doit faire un Etat responsable

Tout en reconnaissant le droit du Bénin à contracter les dettes, il fait observer que ces dettes doivent servir à résoudre les problèmes des populations. Ce qui n’est pas actuellement le cas au Bénin. « Nous avons une population incapable d’être soutenue. L’autosuffisance est incapable d’être réalisée en plein 21ème siècle et on félicite qui ? La planification des réserves stratégiques et alimentaires doit être conçue par un Etat responsable. Et c’est sur ça qu’on doit féliciter le Ministre des finances et le gouvernement » a laissé entendre le patron du parti Restaurer la Confiance.