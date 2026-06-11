Passeport béninois : le renouvellement désormais possible à distance pour la diaspora en 30 minutes

Le ministère béninois des Affaires étrangères et la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) ont lancé une nouvelle procédure permettant aux ressortissants béninois vivant à l’étranger de renouveler leur passeport sans se rendre au Bénin. Grâce à l’application ePASS, les démarches peuvent désormais être effectuées entièrement en ligne depuis le pays de résidence du demandeur.

Cette réforme met fin à une contrainte souvent dénoncée par les membres de la diaspora, contraints jusque-là de se déplacer vers un consulat ou de revenir au Bénin pour certaines formalités liées à leur document de voyage. Les autorités annoncent une procédure réalisable en une trentaine de minutes.

Selon les informations communiquées, la demande peut être initiée en moins de quinze minutes avant d’être finalisée en ligne. Le dispositif vise à réduire les délais et les coûts liés aux déplacements, tout en facilitant l’accès aux services administratifs pour les Béninois établis hors du territoire national.

Le processus repose sur quatre étapes. L’usager doit d’abord télécharger l’application ePASS puis créer son compte à l’aide de son Numéro personnel d’identification (NPI) et de son numéro d’immatriculation consulaire. Il lui revient ensuite de transmettre ses données biométriques, notamment sa photo et ses empreintes digitales, à partir de son téléphone portable.

La plateforme permet également de suivre en temps réel l’évolution du dossier jusqu’à son traitement. Une fois la demande approuvée, le demandeur peut choisir le mode de retrait ou de réception de son nouveau passeport. Celui-ci peut être livré à domicile, retiré auprès d’un consulat ou récupéré directement à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration au Bénin. Pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée.

Les autorités indiquent que le système repose sur des mécanismes d’authentification biométrique intégrant la reconnaissance faciale et la vérification des empreintes digitales. Elles assurent que les données collectées bénéficient de mesures de protection conformes aux standards internationaux applicables aux documents de voyage.

Avec ePASS, le gouvernement béninois entend rapprocher davantage les services administratifs de ses ressortissants installés à l’étranger. La plateforme offre ainsi la possibilité d’effectuer les formalités de renouvellement du passeport depuis un téléphone portable ou un ordinateur, sans déplacement physique préalable.