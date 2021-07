Le chanteur sénégalais Wally Seck a décidé de retirer toutes les plaintes qu’il a déposées contre différentes personnes. L’information a en effet été rendue publique ce lundi 12 juillet par un communiqué signé par le collectif de ses avocats. Selon les précisions qui ont été apportées par les conseils du chanteur, la décision aurait été prise suite aux instructions que le chanteur a reçues « de son guide religieux depuis Touba ».

Plusieurs autorités religieuses, coutumières et politiques auraient également eu des concertations avec lui afin d’aboutir à cette décision. Les plaintes sont en effet à deux niveaux. Il y a une première qui a été déposée pour « injures publiques, diffamation, mise en danger de la vie d’autrui, violence et voies de fait ». Elle visait en effet, différentes personnes. Il y a par la suite la citation directe pour diffamation contre les sieurs Makhtar Sarr et Jupiter DIAGNE. Ces différentes procédures ont été suspendues devant la justice.

“Il y a d’autres gens derrière lui”

Notons que la décision intervient dans un contexte où plusieurs leaders religieux avaient exprimé leur opposition aux différentes procédures qu’avait engagées le chanteur. Certains n’ont pas hésité à indiquer que les agissements de Wally Seck sont soutenus par des mains invisibles. « Nous allons combattre jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de médiation. Cette affaire dépasse de Wally Sek. Il y a d’autres gens derrière lui », avait fait savoir le secrétaire général de la ligue des écoles coraniques.