La justice sénégalaise s’est prononcée ce mardi 6 juillet sur l’affaire relative à la poursuite des danseurs de l’artiste sénégalais Wally Seck. Selon la décision du tribunal des flagrants délits de Dakar, Eumeudy Badiane et Ameth Thiou ont écopé d’une peine d’un an de prison dont 1 mois ferme pour acte impudique et d’outrage public aux bonnes mœurs. Cette peine est tout de même légère comparée à la réquisition qui avait été faite par le procureur.

Contre les deux danseurs qui étaient en détention depuis le 25 juin, l’homme de droit avait requis une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme. L’avocat des mis en cause pour sa part a fait remarquer que le verdict de la justice était « acceptable » même si pour le bien du Droit, il voudrait bien interjeter appel.

“Une décision acceptable…”

« Globalement et à titre personnel, je considère que c’est une décision acceptable. Et, il me semble que c’est ce qui transparaît dans la décision du tribunal des flagrants délits de Dakar qui a déclaré les prévenus coupables en les condamnant à 1 an dont 1 mois ferme », a déclaré Me Abdou Dialy Kane. « Il nous faut une autre lecture d’une juridiction supérieure pour que l’affaire soit rejugée », a-t-il poursuivi.