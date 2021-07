C’est une triste affaire qui est relayée dans les journaux sénégalais ce mardi. Un trentenaire qui était en conflit avec son père l’a tué après que celui-ci lui ait refusé un prêt de 50.000 FCFA et lui ait défendu de vendre un de ses champs. L’affaire a été tranchée à la Chambre criminelle de Thiès. L’accusé G. Diop a été condamné à la prison à vie.

C’est à Tivaoaune plus précisément à Keur Assane que le drame s’est produit selon L’Observateur qui a publié l’information ce jour. Un litige foncier était au cœur des relations tendues entre père et fils. Malheureusement, le père a perdu la vie à cause de cette affaire.

Selon le média, le fils âgé de 39 ans a porté des coups à son père octogénaire puis l’a ensuite égorgée et l’a laissé dans les champs de mil. Triste fin pour le père qui avait 82 ans. Cette nouvelle affaire qui a connu son épilogue dans un tribunal va sans doute faire rester graver dans les cœurs d’une famille déchirée.