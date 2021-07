Au Sénégal, la résurgence de la pandémie relative au nouveau coronavirus continue d’inquiéter. Alors que le nombre de nouveaux cas continue de se multiplier, une augmentation des cas graves ainsi que des décès est également enregistrée. Face à tout ceci, Serigne Babacar Sy, Khalife des Tidjanes, en plus de recommander un respect strict des gestes barrières a lancé un appel à l’endroit des Sénégalais.

L’autorité religieuse a notamment invité ses concitoyens à multiplier les actes de charité envers les pauvres et a beaucoup prié. Dans une note qui a été rendue publique, le Khalife des Tidjanes a demandé aux chefs de familles de multiplier ces gestes. A en croire les recommandations qu’il a faites, il faut « deux Rakkas, après ablution. Au salut final, nourrir l’intention sincère d’un repenti. Réciter : 111 Astaghfiroulah, 111 Salatoul Ala Nabi, 111 Ya Kaafi, 903 Ya Latifou, 65 Hasbounalahou wa nihmal wakilou, 1 Sourate Al Ikhlass, 1 Sourate Al Falaq, 1 Sourate An Nassi et Salatoul Alal Nabi ».

De l’aumône

Il a également appelé les Sénégalais à faire en guise d’aumône don « d’un kilogramme de riz, d’un kilogramme de sucre et un litre d’huile » à des personnes indigentes. Rappelons que les derniers chiffres rendus publics sur la situation relative au covid-19 au Sénégal indiquent que près de 40 localités sont désormais touchées.