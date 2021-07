Steve Mounié fait œuvre utile au Bénin. Par le biais de sa Fondation, l’international béninois a construit un forage à motricité humaine dans le département du Borgou , plus précisément à Ouraraou (commune de Pèrèrè). L’ouvrage hydraulique a été réceptionné mercredi dernier en présence des populations bénéficiaires, du chef du village de Ouraraou, de certains cadres techniques de la mairie de Pèrèrè, des adjoints au maire et du chef d’arrondissement. C’est l’Agence Bénin Presse qui rapporte l’information.

Une promesse concrétisée rapidement

Le premier citoyen d’Ouraraou était très content du geste de l’international béninois. Avec la responsable de l’association « MJ » pour l’enfance, le chef d’arrondissement de Pèrèrè et le deuxième adjoint au maire, il a remercié, félicité et encouragé l’attaquant de Brest. Le forage selon ces personnalités locales, vient à point nommé pour régler le problème d’eau dans le village. Le premier adjoint au maire a au nom de l’autorité communale, exprimé sa satisfaction en ce qui concerne le délai très court entre la promesse et la réalisation de l’ouvrage hydraulique.

Au nom des populations, il a promis que le forage sera utilisé à bon escient. La mère du joueur qui représentait la Fondation de son fils a invité les bénéficiaires à faire bon usage de l’ouvrage hydraulique. Elle a par ailleurs promis de transmettre à l’international béninois leurs prières et leurs mots de gratitude à son endroit.