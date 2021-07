Du nouveau dans l’affaire de la tentative d’assassinat du président malgache Andry Rajoelina. Après que les autorités aient affirmé avoir arrêté six personnes dont deux Français (Paul R. et Philippe F.) en lien avec un complot visant à neutraliser plusieurs personnalités politiques du pays dont ce dernier, une autre personne a récemment été arrêtée.

Les autorités semblent disposer de preuves accablantes

Il s’agit en effet d’un homme de nationalité américaine, qui est à la tête d’une société détenant les plus importantes réserves de pétrole brut dans le pays. Les autorités semblent disposer de preuves accablantes le concernant, d’après le média Jeune Afrique. L’entreprise du mis en cause, du nom de Russel K., a reçu des courriels traitant d’une demande de financements pour le complot d’assassinat. En effet, c’est au cours d’une fouille sur son ordinateur que les enquêteurs ont mis la main sur une correspondance adressée à sa compagnie et qui demandait des financements pour mener à bien le vaste projet d’assassinat. Après cette découverte Russel K. a été arrêté. Notons que ce dernier est actuellement écouté par les forces de l’ordre malgaches, tout comme les autres qui ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Six personnes avaient été arrêtées

Pour rappel, Russel K. est la septième personne arrêtée dans ce dossier qui a été assez médiatisé. Le mardi 20 juillet 2021, au total six personnes, parmi lesquelles figuraient deux ressortissants Français, avaient été interpellées. A en croire la procureure générale Berthine Razafiarivony, au cours d’un point de presse : « Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d’élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l’État ».