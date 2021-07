Le député français de La France Insoumise, Jean Luc Mélenchon, a salué la mémoire de Thomas Sankara, père de l’indépendance et ancien président burkinabé. Dans l’après-midi de ce dimanche 18 juillet 2021, l’élu est allé sur le site du mémorial Thomas Sankara. Au cours de sa visite au Burkina Faso, le candidat à la prochaine présidentielle a déposé une gerbe de fleur au pied de la grande statue de Thomas Sankara.

Son déplacement a pour but de s’inspirer des valeurs de Thomas Sankara

Au moment de prendre la parole, l’homme politique français a fait la promotion de combats, qui étaient aussi ceux de Thomas Sankara. Ces derniers sont notamment la lutte contre la désertification, l’impérialisme ou encore l’impérialisme. Pour Jean Luc Mélenchon, son déplacement au Burkina Faso a pour but de s’inspirer des valeurs de Thomas Sankara, afin de partager par la suite des expériences avec les personnes qui nourrissent encore les rêves de l’ex-président.

« Nous sommes venus apprendre parce que nous connaissons la personnalité hors du commun de Thomas Sankara et de ses principales indications politiques. Je peux à la fois vous dire que je représente cette France qui ne s’identifie pas à l’impérialisme, qui n’a pas envie de colonialisme, qui déplore le paternalisme et qui hait l’injustice d’un crime non puni » a déclaré le parlementaire français, qui a estimé qu’il faut aborder une nouvelle page des relations entre la France et ses anciennes colonies.

🇧🇫 À #Ouagadougou, hommage à Thomas Sankara.



Souveraineté alimentaire, action écologiste, féminisme, anti-impérialisme : les actes qu'il a posés en tant que Président du #BurkinaFaso résonnent encore aujourd'hui.#Sankara doit entrer au Panthéon des figures de l'insoumission. pic.twitter.com/9Xawt9qZ2o — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 18, 2021