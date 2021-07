Au Canada, la colère grandit après à la découverte ces dernières semaines des restes de centaines d’enfants autochtones dans des tombes anonymes près d’un ancien pensionnat. Dans leurs colères, des manifestants ont renversé des statues de la reine Victoria et de la reine Elizabeth II dans la ville canadienne de Winnipeg. « Pas de fierté dans le génocide » a scandé une foule de manifestants avant de faire tomber les statues des monarques.

L’action a eu lieu le jeudi 1er juillet lors de la fête du Canada, quand traditionnellement les célébrations ont lieu à travers le pays. Toutefois, de nombreuses villes ont annulé des événements cette année, car le scandale des enfants autochtones a confronté les Canadiens à leur histoire coloniale. Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que cette journée serait « un temps de réflexion ».

Des vêtements oranges comme symbole

À Winnipeg, une foule a applaudi lorsque la statue de la reine Victoria est tombée devant l’Assemblée législative du Manitoba. Les manifestants ont également donné des coups de pied à la statue renversée et ont dansé autour d’elle. Une statue voisine de la reine Elizabeth a également été abattue. Elle est l’actuelle chef d’État du Canada, tandis que Victoria a régné de 1837 à 1901 lorsque le Canada faisait partie de l’Empire britannique. Jeudi à Toronto, des veillées et des rassemblements ont eu lieu de même que dans d’autres régions du pays. De nombreux participants portaient des vêtements orange, devenus le symbole du mouvement.

Le Royaume Uni condamne toute dégradation des statues

Dans son message de la fête du Canada, Trudeau a déclaré que les découvertes des restes des enfants dans les anciennes écoles « nous ont à juste titre poussés à réfléchir aux échecs historiques de notre pays ». Des injustices existent toujours pour les peuples autochtones et bien d’autres au Canada, a-t-il déclaré. Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le gouvernement condamnait toute dégradation des statues de la reine. « Nos pensées vont à la communauté autochtone du Canada à la suite de ces découvertes tragiques, et nous suivons ces questions de près et continuons de nous engager avec le gouvernement du Canada sur les questions autochtones », a-t-il déclaré.