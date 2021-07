La nouvelle a couru la presse internationale ce mercredi. Le président russe Vladimir Poutine a personnellement donné le feu vert à une opération des services d’espionnage russes pour soutenir la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. C’est le quotidien britannique The Guardian qui a rapporté les faits, citant des documents qui ont fuité du Kremlin, et qui mettent en évidence l’ampleur de l’ingérence de Moscou dans l’affaire. « La réunion clé a eu lieu le 22 janvier 2016, en présence du président russe, de ses hauts ministres et des chefs des services de renseignements ».

Des révélations plutôt gênantes…

L’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016, est tel un boulet que le 45ème président des USA a trainé durant tout son unique mandat et qui même encore maintenant, menace de gangrener pour de bon sa carrière politique. Si cependant, les nouveaux scandales des tentatives de sabotages via l’Ukraine des dernières élections de 2020, sont plus judiciairement avancés, l’affaire de 2016 reste d’actualité. Ce mercredi, donc, le média britannique faisait à ce propos des révélations plutôt gênantes.

Selon les documents classifiés dont copie avaient été obtenu par la presse, Vladimir Poutine aurait approuvé une recommandation de ses experts en politique étrangère et en renseignement de soutenir le candidat républicain, Donald Trump. Vu qu’une victoire de celui-ci « aiderait à garantir les objectifs stratégiques de Moscou » et donnerait au Kremlin une position avantageuse certaine lors de futures négociations. D’ailleurs pour les services de renseignement, cet « appui » se justifiait d’autant plus que selon une évaluation psychologique des agents russes, Donald Trump serait « impulsif, mentalement instable et déséquilibré » souffrant « d’un complexe d’infériorité ».

Et en sus des documents « potentiellement compromettants » contre l’ancien président républicain existeraient pour mieux aider à le contrôler. Bien entendu, Dmitri Peskov contacté ce jeudi à ce propos a déclaré au média britannique que toute cette histoire relevait d’ « une grande fiction ». Avec le président Poutine ayant toujours rejeté une quelconque tentative d’ingérence dans les élections américaines. Et la véracité des documents d’être encore officiellement établie.