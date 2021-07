L’ancien président Donald Trump a appelé en mars la foule qui s’était rassemblée pour son discours avant l’insurrection au Capitole américain « d’aimante » dans un enregistrement audio exclusif obtenu par les médias. Lorsque l’ancien président républicain s’est assis pour une interview fin mars dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, il a décrit les événements du 6 janvier comme largement pacifiques et ses partisans comme amicaux. Des affirmations faites à deux reporters du Washington Post, Carol Leonnig et Philip Rucker, lors d’une interview et qui seront retranscrites dans leur nouveau livre sorti le 20 juillet, “I Alone Can Fix It“, (“Moi seul peux le réparer“).

« C’était aussi une foule aimante d’ailleurs… »

Le président Donald Trump a toujours refusé d’endosser la plein responsabilité des évènements du 06 Janvier au Capitole Une position qui à bien des égards est soutenue par son le Parti des républicains. Mais cette interview en mars aux journalistes du Washington Post, semblait montrer toute la négation et la minimisation des émeutes par Donald Trump. « C’était aussi une foule aimante, d’ailleurs, il y avait beaucoup d’amour », a déclaré l’ancien président républicain, faisant référence à la foule qui est venue l’entendre parler avant de marcher vers le bâtiment du Capitole.

« J’ai entendu cela de tout le monde. Beaucoup, beaucoup de gens m’ont dit que c’était une foule aimante » a ajouté Donald Trump. Puis, comme réalisant après coup la sensibilité de ses propos il a rectifié : « Vous savez, c’était dommage, c’était dommage qu’ils aient fait ça ». Mais encore, lorsque les journalistes lui avaient demandé ce qu’il a voulu signifier lorsqu’il a dit à la foule de se rendre au Capitole, Donald Trump évitant soigneusement la question a blâmé la police, qui, selon lui, aurait elle-même « introduit » les émeutiers dans le bâtiment. Puisqu’ « ils étaient très amicaux », a déclaré l’ex-président.

Sur son site , la maison d’édition du recueil, Penguin Random House, la même que celle des mémoires du prince Harry, publiait en synoptique de l’ouvrage : « Avec un accès sans précédent, Rucker et Leonnig expliquent et exposent exactement qui a permis, et qui a déjoué, Trump alors qu’il cherchait désespérément à s’accrocher au pouvoir. Ouvrage classique et émouvant du journalisme d’investigation, ce livre est destiné à être lu et étudié par les citoyens et les historiens pour les décennies à venir ».