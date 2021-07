Le directeur des relations publiques et de l’information de l’armée de l’air nigériane, Edward Gabkwet, a rapporté dans un communiqué ce lundi que le 18 juillet 2021, vers 12 h 45, un avion Alpha Jet de l’Armée de l’air nigériane (NAF) revenant d’une mission a été la cible de tirs ennemis intenses qui ont conduit à son crash dans l’État de Zamfara. Le chef d’état-major de la Défense, le général Lucky Irabor, a également confirmé le crash tout en précisant que le pilote avait survécu à l’accident.

« Heureusement, le vaillant pilote de l’avion, le capitaine d’aviation Abayomi Dairo, s’est éjecté de l’avion avec succès. Utilisant son instinct de survie, le pilote, qui a été la cible d’intenses tirs au sol des bandits, a pu leur échapper et s’est réfugié dans les colonies voisines en attendant le coucher du soleil » a indiqué le communiqué. « À l’aide de l’obscurité et de son téléphone pour la navigation, le capitaine d’aviation Dairo a réussi à échapper à plusieurs bastions de bandits et s’est frayé un chemin jusqu’à une unité de l’armée nigériane, où il a finalement été secouru » a déclaré Gabkwet dans sa note.

La NAF reste inébranlable

Le chef d’état-major qui n’a pas donné plus de détails, a déclaré que le pilote avait été transporté par avion vers un hôpital tenu secret. L’armée de l’air nigériane affirmé que malgré le revers de l’accident, elle reste déterminée à assurer la mission qui lui a été confiée par le président de la République ainsi que d’autres rôles constitutionnels qui lui sont assignés. « La volonté, la préparation et la capacité testées de la NAF restent inébranlables, » a déclaré l’armé.