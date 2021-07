L’armée française a rapporté ce mardi 20 juillet le crash de l’un de ses avions au Mali. L’avion, un Mirage 2000 D français, opérant au profit de la force Barkhane a rencontré un problème technique lors de son vol et s’est écrasé dans la région d’Hombori, au centre du Mali. Toutefois, d’après l’armée les deux occupants de l’avion, le pilote et un officier navigateur système d’armes, ont réussi à s’éjecter avant le crash.

L’appareil s’est également écrasé dans une zone inhabitée et n’a donc pas fait de victimes sauf l’un des membres de l’équipage qui a été légèrement blessé. Il s’agit de l’officier navigateur système d’armes qui rejoint la base de Gao après l’accident. Selon le ministère français des Armées, ils ont été secourus par un commando à bord de deux hélicoptères Caïman, appuyés par deux hélicoptères Tigre. Le ministère a également indiqué que l’épave de l’avion a été retrouvée et qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Une zone d’opérations particulière

L’accident est survenu lors d’une mission d’appui aérien au profit d’un groupement tactique désert (GTD) français et d’une unité des forces armées maliennes, en reconnaissance le long de la route nationale 16, au sud d’Hombori. Toute la région de Mopti, Hombori y comprise, est une zone d’opérations particulièrement ciblée par les forces de Barkhane ces derniers mois.