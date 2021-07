Un accident d’avion vient de se produire à Haïti, faisant plusieurs victimes. Les faits ont eu lieu, ce samedi 03 juillet 2021, dans le sud du pays . Selon les informations des autorités locales, il s’agit en effet d’un avion privé qui avait pris départ, dans la soirée de samedi, de la ville de Port-au-Prince pour se rendre dans la commune de Jacmel.

Les membres de la protection civile ont pu se rendre

C’était quelques temps après le décollage que l’accident a eu lieu. Cependant, les autorités ne connaissent toujours pas les causes réelles du crash qui s’est produit à au moins cinquante kilomètres à l’ouest de Port-au-Prince. Après le crash, les membres de la protection civile ont pu se rendre sur les lieux du drame et a trouvé six corps. Gutenberg Destin, l’un des coordonnateurs, a indiqué que les dépouilles ont pu être retrouvées bien que la zone était difficile d’accès. Notons qu’il ne s’agit pas d’un type de vol ordinaire, puisqu’il n’est pas régulier.

Certaines personnes fortunées optent pour ce type de vol à cause de L’instabilité sécuritaire qui règne dans la partie qui couvre la seule route d’Haïti. A cause de cette situation, les vols charters entre Port-au-Prince et Jacmel, ont connu au cours de ces dernières semaines Cette dernière qui relie la capitale à la moitié sud du pays, est souvent contrôlée par des gangs.